– Det var som å bli slått i bakken

Under Rosa sløyfe-aksjonen er noen som er mer engasjert enn andre. Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Derfor fokuserer årets Rosa-Sløyfe på persontilpasset brystkreftbehandling.

– Jeg og Inger Lise har forskjellige typer brystkreft. Vi måtte begge ta cellegift, og går nå på hormontabletter, men jeg måtte gå til stråling lengre enn henne, forklarer Torunn.

Tilfeldighet

Inger-Lise oppdaget ved en tilfeldighet i 2017 at hun hadde en kul i brystet.

– Jeg kom borti den ved en tilfeldighet, og kjent at dette ikke var normalt. Kulen kjentes ut som en terning som jeg kunne dytte på under huden. Dermed gikk turen til fastlegen min, som sendte meg til Tromsø, og der fikk jeg nyheten. Idet legen sa at jeg hadde brystkreft, så føltes som å bli slått i bakken, sier Kristensen.

Det innledet en tung tid.

– Jeg tror ikke jeg sa noe som helst, bortsett fra til mannen min som fikk meg på første fly hjem. De neste dagene var tunge, men mentaliteten min skiftet ganske fort fra å være nedbrutt, til å tenke at dette her skal jeg overvinne – og jeg lever jo i beste velgående i dag, konstaterer Inger Lise.

Inger Lise og Torunn kjenner også at behandlingen de får for sykdommen tærer på kreftene i hverdagen.

– Jeg merker at energinivået ikke lenger er som det var, at jeg tappes raskere for krefter og ikke tåler like mye kjas. Når jeg har slike dager prøver jeg å være litt mer nøye på hva jeg bruker energien på, sier Kristensen.

– Det er lov å være litt egoistisk kanskje?

– Ja, men må ha lov å tenke litt på seg selv, sier hun.

– Sjekk deg regelmessig

Damene oppfordrer alle til å sjekke seg rundt en gang i måneden.

– Jeg hadde vært på mammografi kort tid før jeg oppdaget kulen min, så det kan komme fortere enn du tror. Det holder ikke å sjekke seg en gang i året, sier Inger Lise.

– Anbefalingen er at du sjekker deg en gang i måneden rett etter menstruasjon, da helst i dusjen. De fleste kjenner jo sin egen kropp, og vil fort finne ut om noe ikke er som det skal, tillegger Torunn.

Er i hallen i helga

Damene anbefaler tilslutt alle om å komme opp i Finnmarkshallen til helga.

– Vi skal ha stand på Nordnorsk Handelsmesse, og anbefaler alle til å ta turen bort til oss for å støtte det viktige arbeidet som Brystkreftforeningen gjør. Vi står der hele helga, og om du lurer på noe, hva som helst, så er det bare å spørre, avslutter Inger-Lise og Torunn.

Skal bekjempe tarmkreft

Alle 55-åringer får tilbud fra 2021. (©NTB)

Screeningprogrammet for tarmkreft som har vært testet i flere år, skal bli permanent. Fra 2021 vil kvinner og menn på 55 år få invitasjon til screening.

I neste års statsbudsjett vil regjeringen øke bevilgningen til tarmkreftscreening med 24,7 millioner kroner, noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året.

De første invitasjonene til screeningprogrammet skal sendes ut i 2021, og det er ventet å ta om lag fem år før programmet er landsdekkende.

Screeningprogrammet baseres på undersøkelse av blod i avføringen, en såkalt iFOBT-test. Et test-kit sendes til pasienten som tar prøven selv og sender den tilbake i posten, skriver VG.

Testen skal gjentas annethvert år i ti år, altså fem ganger. Dersom det blir funnet blod i avføringen, kalles pasienten inn til koloskopi, som er en tykktarmsundersøkelse med koloskop, en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder fra kroppens indre til en TV-skjerm.

Ifølge Kreftforeningen er tarmkreft blant sykdommene som tar flest liv. Sykdommen er også en av få som kan oppdages før det utvikler seg til kreft. I dag har Norge screeningprogrammer for brystkreft og livmorhalskreft.

– Det er anslått at vi med en nasjonal tarmkreftscreening kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer i året. Så vi har ingen tid å miste, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei til VG.