Løpebasillen har nådd Alta

Facebook flommer over av folk som løper langt. I dagens Radio Alta-sending skal du få høre fra to godt voksne damer som nylig deltok i halvmaraton i København. I tillegg får Hanne Larsen besøk av Solgunn Solli som er med i et viktig prosjekt på Alta ungdomsskole. Solgunn hjelper ungdom som sliter med å finne motivasjon til å gå på skolen, og rundt 10.30 i dag kommer hun for å fortelle mer om det. I tillegg er det hele 70 år siden Alta mannskor sang sin første strofe.