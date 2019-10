Ødelegger skifer på slitent veistykke

nyheter

– Veien er i så dårlig forfatning, at skiferdrivere risikerer å få ødelagt stein under transporten. Det betyr igjen at man risikerer retur og tapte inntekter på at ferdigprodusert stein som blir vraket, til tross for at de var av god kvalitet, sier Hans Jørgen Andersen og Roar Knutsen, begge Frp-politikere.