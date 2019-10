Sea King plukket opp syklist

nyheter

Klokken 20:45 mandag kveld melder politiet på Twitter at syklisten har blitt plukket opp av Sea King-helikopteret fra Banak, og blir med helikopteret tilbake dit.

Politiet i Finnmark melder mandags kveld at de har iverksatt en redningsaksjon etter en person som har syklet seg bort på vidda mellom Alta og Porsanger, og ikke finner fram i mørket.

– HRS har sendt Sea King mot stedet. Røde Kors og reinpolitiet er også på tur mot saknede, melder operasjonssentralen på Twitter.

Politiet skal ha telefonisk kontakt med personen.

Klokken 20 kan operasjonssentralen forteller at Sea King er på vei, men at de sliter litt med et skydekke som ligger i området rundt der syklisten befinner seg.

ATV-er fra Røde Kors og reinpolitiet er også på tur innover, som backup hvis Sea King ikke skulle komme seg fram.

Politiet holder jevn kontakt med syklisten, som skal befinne seg rundt 9 kilometer nord for Iešjávri.