Frykt for skolekutt i budsjettforslag

nyheter

Selv innrømmer rådmann Bjørn-Atle Hansen at det er dramatikk i hans budsjettforslag for 2020. Alta-rådmannen gjør ikke noe forsøk på å avkrefte at hans forslag til budsjett for 2020, som ble komponert før valgresultatet var klart, inneholdt forslag om kutt av skoletilbud og skoler.