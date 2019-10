«Finnmarksfradraget» på stedet hvil, det gir reell nedgang

nyheter

Bunnfradraget for pendlere øker fra 22.700 til 23.100 kroner, i tråd med anslått prisvekst. Men utover dette holdes øvrige beløpsgrenser «nominelt uendret», heter det i budsjettet.

Det gjelder blant annet nedre grense for å betale trygdeavgift, maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv., maksimalt eldrefradrag, særskilt fradrag i deler av Troms og Finnmark fylke (tiltakssonen), kilometersatsene i reisefradraget og maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, heter det i budsjettforslaget.

Også den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen og særfradraget for enslige forsørgere forblir nominelt uendret, etter det NTB erfarer.