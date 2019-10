Lek, læring og nye venner

nyheter

De ivrige ungene har allerede lært seg litt om både orientering og førstehjelp – noe som er fint å kunne når man skal på ekspedisjon.

– Og det skal vi i morgen, forteller Sunniva Kråbøl, som jobber i Nord-Troms Friluftsråd.

– Da skal vi planlegge og dra ut på en ekspedisjon i nærområdet, vi skal lære hva vi bør ha i sekken, hvordan vi beveger oss som gruppe på tur og hva vi må ta hensyn til. Vi skal også snakke litt om bekledning og ikke minst hvordan vi skal finne fram, sier Sunniva.

Hun og Kristine Hetlesæter er ledere for friluftsskolen.

– Det er friluftsrådet, sammen med Den Norske Turistforeningen, som arrangerer friluftsskoler rundt om i landet, forklarer Sunniva.

Hun mener det er viktig at unger har et ferietilbud og særlig bra at det også er et tilbud til dem som ikke nødvendigvis driver med idrett.

– Vi har fokus på aktiviteter i friluft og vi skal lære om grunnleggende friluftslivsferdigheter – hvordan man man skal kle seg og te seg ute i naturen, sier hun.

Friluftsskolen er for elever i 4.–7. klasse og har base ved Alta folkehøgskole i Øvre Alta.

Førstehjelp

Dan Roger Karlsen fra Alta Røde Kors har bidratt med kyndig hjelp og lært ungene på friluftsskolen litt om spjelking av ben, hvorfor det er lurt å ha med seg tau og hvordan legge noen i sideleie ute i naturen. Karlsen påpeker at man har gått bort i fra begrepet "stabilt sideleie", nå heter det bare "sideleie". Dette for å unngå den psykologiske effekten av ordet stabilt.

– At en person er lagt i sideleie, betyr ikke at tilstanden til denne personen er stabilt, forklarer han.

Dessuten har han gode tips til hva alle bør ha med i sekken når dem skal på tur.

– De fleste tenker på skiftetøy, mat og drikke når dem pakker sekken. Vi anbefaler også at det alltid er med litt førstehjelpsutstyr i sekken, sier Karlsen.

Han påpeker at dette er en billig forsikring og at det kan bety mye om uhellet først er ute. Han oppfordrer også skolene til å skrive opp førstehjelpsutstyr på elevenes pakkelister.

– Selv om lærerne har med seg førstehjelpsutstyr, er det viktig læring å alltid tenke på det når man skal ut på tur, sier han.

Han tror nok det er en del som tenker at det ordner seg nok, men førstehjelp er viktig å kunne og det er fint å lære det tidlig.

– Man kommer for eksempel veldig langt med bare fem meter tau, sier han.

Gledet seg

Eyla Witsøe Svane har deltatt på friluftsskole en gang tidligere og har gledet seg til å være med på friluftsskole i høstferien. Spesielt siden de kanskje skulle skyte med luftgevær. Senere ble det bestemt at friluftsbarna skal skyte med pil og bue istedenfor.

– Det går helt fint, det er artig skyte med pil og bue også, sier Eyla.

– Skal du skyte på ekorn eller på blink?

– Eeeh, jeg tror det blir blink, smiler hun.

Hun har blitt godt kjent med Amalie og jentene har rukket å bli gode venner på den korte tiden.

– Vi er blitt venner her, sier Eyla.