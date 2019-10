Flere overnattet i Nord-Norge, men i Finnmark gikk tallene nedover

nyheter

En sterk august måned gjør er med på å gjøre reiselivsstatistikken for overnattinger til hyggelig lesning, sett med nordnorske øyne. Hotellene, campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge inkludert Svalbard rapporterer om nesten 559.000 gjestedøgn i august, et stykke over den gamle rekorden fra 2017 (nesten 532.000), fremgår det hos NHO Reiseliv.

Men det er Troms og Nordland som står for økningen. For Finnmarks del var det «bare» 93.465 overnattinger i august 2019, en nedgang fra både 2017 (97.000) og fjoråret da 100.000-grensa ble passert.

Hittil i år har over 3 millioner overnattinger funnet sted ved nordnorske overnattingssteder, drøyt 527.000 av disse i Finnmark.

Ved NHO Reiseliv kan regiondirektør Ole Hjartøy si seg fornøyd med nordnorsk rekord i august:

– I august er det spesielt campingtrafikken som bidrar til vekst og det er hyggelig å se at hotellene og campingplassene har en fin vekst både i norske og utenlandske overnattinger, sier Hjartøy.

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem er den som prosentvis har hatt mest å glede seg over i nord. De melder om en økning på 13 prosent i august i år sammenlignet med august 2018.