Fem bortvist fra Alta sentrum grunnet fyll og bråk, en til legevakta etter vold

Mens det natt til lørdag var tilnærmet fritt for oppdrag for politiet i Finnmark ble det litt flere gjøremål natt til søndag. Samtidig meldes det om at også natt til søndag ble relativt få oppdrag.

– Det har for politiet i Finnmark vært en forholdsvis rolig natt til søndag, skriver politiet på twitter.

I Alta måtte flere menn bortvises fra sentrumsområdet, fremgår det av en twittermelding:

– I Alta har det vært fem bortvisninger av menn fra sentrum på grunn av fyll og bråk. To av de, en mann i 20-årene og en mann i 30-årene, etterkom ikke påleggene og ble anmeldt for brudd på pålegget, skriver politiet.

Også i Kirkenes måtte en mann bortvises på grunn av fyll og bråk.

Voldshendelser

Rundt klokka 03.40 natt til søndag kom det til en voldshendelse mellom to menn i den ene i 20- og den andre i 30-årene.

– En av personene blødde fra hodet og ble tatt med til legevakta. Politiet i Alta følger opp saken, skriver politiet på twitter.

Også i Mehamn var det tilløp til slåsskamp mellom flere personer.

– Det hele løste seg og politiet var ikke på stedet, opplyser politiet.

I Lakselv kom det inn melding søndag morgen om at en mann i 30-årene hadde slått til en annen person på en privat adresse. Bakgrunnen var ifølge politiet at flere personer var bedt om å forlate en fest som pågikk på det aktuelle stedet.

– Venner av de to skilte partene og det hele roet seg, skriver politiet.

To meldinger om forstyrrelse av natteroen har også kommet inn:

– I Alta og i Kirkenes har det vært bråk på privat adresse, oppsummerer politiet.