Seiler opp som oddsfavoritt

nyheter

Forrige uke slo bettingselskapet Coolbet fast at Bilal Saab fra Sørøya var favoritt til å vinne årets utgave av Stjernekamp, og med litt mindre enn halvparten av sesongen igjen følger Betsson etter.

– Bilal Saab har hele veien vært en av favorittene hos oss, og nå er han den største. Våre oddssettere på musikkonkurranser mener Saab bare har tatt steg uke for uke, og de trekker frem «Kan du lære mæ» fra forrige uke som en av konkurransens desiderte høydepunkt så langt, sier Carl-Henrik Tuwezen, markedssjef i Betsson i en pressemelding.

Med fem deltakere igjen ser Bettssons oddsliste slik ut:

Bilal Saab – 2,45

Kim Rysstad – 3,10

Sondre Nystrøm – 4,15

Beate Lech – 5,50

Adrian Jørgensen – 18,00

Med 2,45 i odds vurderer bettingselskapet at det er omtrent førti prosents sjanse for at finnmarkingen går til topps.

Betsson tror kveldens konkurranse innen hardrock og samler passer Bilal godt.

– Spesielt gleder vi oss til å høre «Nordnorsk julesalme», sier Tuwezen:

– Bilal virker å ha en bevist strategi med å velge nordnorske låter når han kan. Denne uken kommer det er et nytt nordnorsk frieri, og noe vi mener det er smart. Saab har fått utrolig støtte fra nord, både i salen og fra TV-seerne. Det kan fort bli tungen på vektskålen. I fjor stakk jo Ella Marie Hætta Isaksen av med seieren, og nå ligger alt til rette for at Nord-Norge vinner «Stjernekamp» to år på rad.