Ballo provosert av Solberg: – Trodde valgkampen var over

Kommunelege i Loppa og tidligere stortingsrepresentant for SV Olav Gunnar Ballo synes ikke noe om måten statsminister Erna Solberg (H) svarer rundt beredskapen i luftambulansetjenesten. På utfordring fra Bjørnar Moxnes om flyambulansekrisen svarte Solberg at det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn tidligere fordi luftambulansen er blitt styrket.

Utspillet kom samtidig som tre luftambulansefly i Finnmark sto på bakken, og får Ballo til å reagere:

– Jeg trodde valgkampen var over, og at hun som statsminister igjen ville opptre som en redelig politiker, sette seg inn i viktige saker som denne og gi et presist svar på hvordan hun og regjeringen vil løse de utfordringer som så godt er dokumentert, sier Ballo til TV2.

Påstanden om at luftambulansetjenesten er blitt bedre forundrer flysykepleier Markus Pikkarainen:

– Som tillitsvalgt for flysykepleierne kan jeg ikke se at tjenesten er blitt bedre på noen måte. Tallene for regularitet taler sitt eget språk. Nå må vi få vite hvordan statsministeren begrunner sin påstand om bedre tjeneste og hvordan den er styrket, sier Pikkarainen til TV2.