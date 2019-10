Ups..! Dette var ikke fra Finnmark

nyheter

NRK Finnmark etterlyste denne uka høstbilder hos sine følgere på facebook. Et bilde som kunne brukes som forside på NRK Finnmarks facebook-side. Det kom inn mange flotte bilder.

Vinneren ble kåret fredag kveld med følgende glad-melding:

– Vi har kåret en vinner. Det ble dette bildet, tatt av Johnny Leo Johansen, som skal pryde facebooksida vår, skrev NRK Finnmark.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Det flotte bildet NRK Finnmark hadde valgt ut var ikke fra Finnmark, men fra Horten.

Meldingene på facebook var kanskje litt i andre ordelag, men ganske tydelige - et bilde på NRK Finnmarks facebookside, må selvsalgt være tatt i Finnmark.

Redaksjonen legger seg naturlig nok helt flat og kommer med følgende melding et time senere:

– Hei alle sammen! Takk for mange tilbakemeldinger! Her må vi bare ta på vår kappe at vi ikke hadde spesifisert at høstbildet vi etterlyste i bildekonkurransen måtte være fra Finnmark. Vinneren får selvsagt en premie, men vi bytter toppbilde etter å ha lyttet på rådene fra dere; til et bilde tatt i Finnmark <3 Ønsker alle våre følgere en strålende høsthelg! Vennlig hilsen Gyda/NRK Finnmark

– Johnny Leo Johansen vil få en kopp i posten likevel, han ble veldig lei seg når bildet ikke kunne brukes likevel, forteller Gyda Katrine Hesla, som er vaktsjef i NRK Finnmark fredag kveld.

– Vi tar stor lærdom av dette. Vi har ikke plukka opp at bildet ikke var fra Finnmark før vi kåret dette til vinneren, sier Gyda. og lover at neste gang det skal være slike konkurranser skal konkurransereglene komme mye tydeligere fram.

– Det er helt klart at toppen av vår facebookside skal ha et bilde fra Finnmark. Vi legger oss flate og er kjempeglad for å få bilder fra våre følgere. Vi har mange gode fotografer der ute, sier hun.