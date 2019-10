Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

nyheter

Mandag 30. september ble et nytt nasjonalt nettsted for elev-, lærling- og mobbeombudene lansert i Norge.

– Hver dag er det mange barn og ungdom som står opp og gruer seg til å gå i barnehage, skole eller læringsbedriften sin. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere å finne ut hvem man kan kontakte for å få hjelp, skriver mobbeombud i Finnmark fylkeskommune, Janne Sannes i en pressemelding.

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Mobbeombudene skal bidra til å sikre at barn og ungdom får et trygt og godt læringsmiljø. I tillegg har elever og lærlinger i videregående opplæring sine elev-, lærling og mobbeombud som kan hjelpe dem når de står fast i noe som er vanskelig å finne veien ut av.

– Alle skal ha et trygt og godt læringsmiljø i Norge. Hvis noen opplever at de ikke blir hørt eller trodd, så skal den nye nettsiden bidra til at de som trenger hjelp får den informasjon og oppfølging de har krav på, forklarer Sannes.

Lavterskeltilbud

Ombudsordningen består av uavhengige ressurspersoner i hvert fylke. De har taushetsplikt, og er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner.

– I tillegg jobber vi med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder for å øke bevissthet og drive forebyggende arbeid, forteller Sannes.

På de nye nasjonale nettsidene som nå lanseres gis enkel og god informasjon om hva ombudene kan gjøre og hvor du finner ditt ombud.