Foreldrene til piloten: – Takknemlig for all varme og omtanke

Det var 27 år gamle Fredrik Lindmark fra Nyköping i Sverige som førte helikopteret som styrtet på Skoddevarre lørdag 31. august. Fredrik og de fem passasjerene mistet livet.

27-åringen bodde i Honningsvåg sammen med kjæresten og hennes sønn. Han etterlater seg familie i Sverige: hans foreldre, søsteren og broren.

Offentliggjorde navnet

De pårørende ønsket ikke å ikke frigi navnet til Fredrik i etterkant av ulykken, et ønske mediene etterkom. Torsdag ble navnet hans kjent i Sverige gjennom en dødsannonse som sto på trykk i lokalavisen Södermanlands Nyheter (sn.se). Og fredag valgte familien å også offentliggjøre navnet til sønnen i Norge, gjennom Altaposten.

– Vi har slått ring om de pårørende, men jeg synes likevel vi mangler en Åse Digres initiativ om å vise omtanke for helikopterpiloten som mistet livet forrige helg blir møtt med applaus og entusiasme.

Takknemlige

Via daglig leder Richard Simonsen i Helitrans har familien sendt en tekst de ønsker at Altaposten formidler i sin helhet i anledning offentliggjøringen av Fredriks navn:

Tack!

Den svenske helikopterpiloten Fredriks familj vill på detta sätt framföra hur rörd och tacksam man är för all den värme, omtanke, vänlighet och generositet som Altas invånare och många andre visat familjen genom sin insamling. Fredriks familj uttrycker också sitt varma deltagande i sorgen till de familjer i Alta som drabbats i den tragiska olyckan.

Oversatt til norsk

Takk!

Den svenske helikopterpiloten Fredriks familie vil på denne måten formidle hvor rørt og takknemlig vi er for all varme, omtanke, vennlighet og generøsitet som Altas innbyggere og mange andre har vist familien gjennom sin innsamlingsaksjon. Fredriks familie uttrykker sin varme medfølelse i sorgen til familiene i Alta som ble rammet i den tragiske ulykken.

Begraves i hjembyen

I dødsannonsen fremgår det at 27-åringen begraves fra Alle Helgona-kirken i hjembyen Nyköping. Begravelsesseremonien finner sted 14. oktober klokken 15.

Richard Simonsen i Helitrans sier til Altaposten at familien ønsker fred, og at de ber om at media ikke tar direkte kontakt med dem. Simonsen sier at han fungerer som kontaktperson for media.