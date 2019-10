– Politiet opptrådte med unødvendig aggressivitet

nyheter

Marcus Lindbæk Isaksen (17) ble stoppet av politiet tidlig en lørdag morgen i midten av august. Han kjørte firehjuling og forteller at han hadde ikke lagt merke til politiet som kom kjørende bak med blålys. Han mener det ikke er så lett å se blålys bak ryggen i morgensola og firehjulingen har ikke speil. Han la først merke til dem da han så refleksene av blålysene i et skilt. Derfor kjørte han inn til Pizzabakeren i Gamle sentrum og stanset der. Det gjorde politiet også.

– Politiet mente jeg hadde forsøkt å kjøre fra dem, og nå skulle de inndra firehjulingen, sier Isaksen.

– Jeg fikk også inndratt førerkortet fordi de mente jeg hadde unndratt meg kontroll. Jeg opplevde politiet som aggressiv og svært fysisk, og jeg tror det er fordi jeg kjørte firehjuling, mener han.

Derfor tok han opp mobilen og startet kameraet. Politiet ønsker imidlertid ikke at han filmet og ga beskjed om at han ikke fikk filme betjentenes ansikter.

Lagt i bakken

– Idet jeg filmet bakparten av politibilen, sprang politibetjenten på meg, for å ta telefon fra meg. Jeg rakk akkurat å låse telefon før betjentene fikk dratt telefon ut av hånda min.

Isaksen fikk svært vondt i hånda etter seansen og fant det nødvendig å gå til legen for å undersøke denne. Røntgenbildene viste store væskeansamlinger, som et resultat av den behandlinga han fikk.

Isaksen mener politiet opptrådte unødvendig aggressivt da han ble stoppet. Han mener selv at han ikke var utagerende.

Han forteller at han ifølge politiet ble lagt i bakken fordi han var høylytt. Dette kommer ikke fram i de videoklippene Altaposten har sett.

Etter en telefon til juristen har Isaksen fått firehjulingen tilbake. Han ble forespeilet at denne måtte stå over vinteren på lager hos Viking, en kostnad på omlag 36.000 kroner han selv måtte dekke. Angående førerkortbeslaget har Isaksen kommet til enighet med politiet, dermed er den saken ute av verden.

Han ønsker likevel å belyse politiets opptreden da han ble stoppet.

– Saken er at politiet ble veldig fysisk, uten at jeg gjorde noe. Måten jeg ble behandlet på i etterkant er heller ikke bra. Politiet har plikt til å vise meg muligheter og gi råd om hva jeg kan gjøre. Det har de ikke gjort. Politiet har veiledningsplikt, men er ikke særlig flinke på dette området mener han, sier han.

Ifølge Isaksen har politiet uttalt at de skal statuere et eksempel i hans sak. I forhold til problematikken med mopedkjøring i Alta synes Isaksen politiet her skjærer alle over en kam.

Unødvendig aggressiv

Isaksen mener politiet bruker mange skremselsteknikker, særlig om hvor store omkostningene vil bli om man velger å gå videre med saken sin.

– Mye av det de sier, stemmer ikke. Derfor anbefaler jeg folk å ta kontakt med en jurist, sier han.

– Mener du at du ikke har gjort noe galt, må du ikke godta at førerkortet blir beslaglagt. Det er mye styr og det går lang tid før man får førerkortet tilbake, sier Isaksen.

Isaksen mener politiet opptrådte unødvendig aggressivt da han ble stoppet og har liten tro på at slik aggressiv atferd fra politiet side har særlig appell ovenfor ungdommen. Slik oppførsel skaper verken respekt eller tillit.

– Hvis dette er taktikken politiet bruker for å få bukt med mopedkjøringa på, tror jeg ikke de kommer til å lykkes, sier Isaksen.

Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta lensmannsdistrikt kan ikke kommentere påstandene som fremsettes mot politiet i denne saken, fordi saken er under etterforskning.

Lorentzen oppfordrer imidlertid alle som mener at politiet har opptrådt klanderverdig eller ulovlig, om å sende en klage eller anmeldelse til politimesteren i Finnmark.

– Det gir oss en mulighet til å lære. Vi er interessert i alle typer tilbakemeldinger, både ros og ris som kan hjelpe oss til å gjøre en bedre jobb for folk i Finnmark, sier Lorentzen.

– Dersom det er mistanke om at politiet har gjort noe ulovlig i tjenesten, sendes saken videre til Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten gjør da en uavhengig etterforskning av om det er gjort noe straffbart i tjenesten og ilegger straff deretter. Dette bidrar til å opprettholde kvaliteten i polititjenesten, og er viktig for å opprettholde den høye tilliten til politiet i Norge, sier lensmannen.