– Plukk opp bjørnebæsj

Skal du ut i skog og mark i høst, oppfordrer Rovdata deg til å ha med en ren plastpose og plukke opp litt bjørnebæsj på turen. Prøvene skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

De analyserer årlig innsamlete skitprøver fra brunbjørn for DNA. På den måten kan de overvåke bjørnebestanden uten å bli for nærgående..

– Vi oppfordrer turgåere, jegere, bærplukkere og andre brukere av naturen til plukke med seg en del av bjørneskiten som de finner ute i naturen. På sensommeren og høsten inneholder bjørnebæsj gjerne mye bær. Vi ønsker at de plukker med seg en del av bæsjen på størrelse med en tommelfinger og gjerne litt mer, i en ren plastpose, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata i en pressemelding. Posen må være ren for at prøven ikke skal bli forurenset av annet DNA.