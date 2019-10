Vil true med annullering av kontrakten

nyheter

Rødt krever umiddelbar handling og har følgende forslag på Stortinget torsdag.

Annullering?

– Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at tilgjengeligheten på alle landets offentlige ambulanseflybaser umiddelbart bringes opp til 98,4 prosent slik kontrakten forutsetter.

Rødt mener man også bør ha et ris bak speilet.

– Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance.

– Nok er nok

Arbeiderpartiet tar også opp saken i trontaledebatten.

– Nok er nok! Helseministeren og regjeringen må få orden på luftambulansetjenesten, sier helsepolitisk talsmann Ingvild Kjerkol.

Hun henviser at fylkeslegen 25. september innkalte Helse Nord til hastemøte om luftambulansesaken etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening.

– Arbeiderpartiet mener skandalen er et faktum tre måneder etter at ny operatør tok over driften av denne kritisk viktige tjenesten, sier Kjerkol. Partiet mener forsikringene Bent Høie har gitt Stortinget tidligere har vært verdiløse.

Her er Ap-forslaget i dag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester uten forsvarlig alternativ beredskap. Stortinget ber regjeringen stabilisere fastlegeordningen ved hjelp av redusert gjennomsnittlig listelengde og kontroll over oppgaveoverføringen.

Krevende periode

Babcock forsikrer at de tar problemet med lav tilgjengelighet på største alvor, men avviser at det i kontrakten står at tilgjengeligheten skal være på 98,4 prosent.

– Vi har vært gjennom en svært krevende periode med tekniske utfordringer på de nye flyene som fabrikken nå har løst. Vi er ikke fornøyd med rundt 90 prosent tilgjengelighet i august og september og iverksetter flere tiltak for å komme opp på 100 prosent. Vi ansetter blant annet flere piloter og teknikere for å redusere sårbarheten ved sykdom, sier flyoperativ sjef Hans Skog-Andersen i Babcock SAA til NTB.