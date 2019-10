Sykkelsjekk før start

nyheter

– Ved skoleslutt mandag er vi ved Komsa skole og på tirsdag ved Elvebakken skole, forteller Gjermund Abrahamsen Wik i sykkelbyen Alta.

Wik har hentet inn sykkeleksperter fra Canyon Jakt og Fiske for å lære ungene i en 10 sekunders sjekk av sykkelen før bruk.

– Dette er et tiltak i samarbeid med Syklistenes landsforbund avdeling Alta, hvor fokuset er at alle har ansvar for å sjekke sitt eget kjøretøy før man starter på tur. En del uønskede tilfeller har oppstått ved skolene hvor noen har løsnet hjulbolter på syklene. Ved å gjøre disse enkle grepene lærer ungene selv å avdekke dette før de starter tråkke av gårde, skriver Wik på sykkelbyen Altas hjemmesider.

– Det er ikke alltid at feil på syklene har oppstått utenfor skolen, påpeker han.

Wik ønsker også at de voksne ser over barnas sykler minst et par ganger i løpet av året.

– Ta den samme sjekken som vi lærer barna. Se om låsepinnene til hjulene er fast, ta en bremsetest på begge bremsene og løft-og-slipp-test på hjulene. Se også over bremsebelegg på klosser, dekkslitasje og at lysene virker. Dette er enkle ting som kan gjøres sammen med barna, sier Wik.