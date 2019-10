nyheter

En mann i 30-årene er stanset av UP på Sennalandet.

Han anmeldes for å ha kjørt i 140 km/t i 90 sonen. Mannen blir også anmeldt for å ha kørt i ruspåvirket tilstand, kjøring med uregistrert bil, samt at kjøretøyet var påsatt falske skilter.

Vedkommende er godt kjent av politiet. Dette melder politiet på Twitter.