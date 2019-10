nyheter

Under Arctic Innovation Week (21.–27. oktober) vil Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i samarbeid med Johnny Trasti og Alta videregående skole sette utmarka på menyen, for å vise at både sau og lam fra norsk utmark er prima og bærekraftig mat.

«Mer utmark på menyen», som arrangeres 23. oktober, er en del av prosjektet Formidling av erfaringer og synliggjøring av verdier knyttet til beiteressursene og beitebruken i det arktiske landbruket. Prosjektet finansieres av fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

– Temaet er svært dagsaktuelt med tanke på FNs bærekraftsmål, der alle land skal produsere mat på sine egne ressurser, skriver Eva Narten Høberg, som forsker på blant annet utmarksressurser og næringsutvikling i NIBIO.