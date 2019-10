Hærverk på busskur 

nyheter

I løpet av onsdagskvelden ble det observert et knust busskur ved holdeplassen ved Rikets Sal på Aronnes, der begge glassplatene på sideveggene var knust. Statens vegvesen konkluderer med at det er hærverk som har forårsaket ødeleggelsene.

Går utover alle

– Det er fryktelig dumt at noen ødelegger og knuser busskurene, for om dette fortsetter må vi fjerne skurene. Da går det utover alle, sier byggeleder ved Statens vegvesen, Brede Thomassen.

– Vi har forresten fått beskjed om at det er to busskur som er knust, men jeg har ikke oversikt hvor det andre er.

Snakk om hærverk

Thomassen forteller videre at de opplever fra tid til annen at busstopp, benker og liknende blir knust.

– Jeg vet det ikke er så lett, men jeg håper at foreldre har dette med hærverk som tema hjemme med jevne mellomrom. For noens unge håpefulle har knust busskurene.

– Vi kan ikke ha alt i betong heller. Fortsetter knusingen og hærverkene ender det at vi må fjerne benker og busskur.

Ikke konstruksjonsfeil

Byggelederen sier og at vegvesenet er i full gang med oppryddingen, men det kan ta litt tid før alt er på plass igjen.

– Vinduene må bestilles. Så det kan gå litt tid før busskurene er helt i orden igjen, sier Thomassen før han forsikrer om at det ikke er noen mulighet for at dette kan skyldes konstruksjonsfeil.

– Nei, konstruksjonsfeil er det ikke. Det er ikke mulig.