Fridde på bloggen og fikk ja

Bloggen til Sandøy har beveget seg i det absolutte toppsjiktet her til lands, både med bunn ærlige refleksjoner og egne matoppskrifter.

I dag slo han imidlertid til med en helt spesiell vri. Han fridde til samboeren Christine Heitmann Pedersen, som har bursdag i dag.

Et hjerte på Facebook – Hvert eneste hjerte betyr noe, skriver Kokkejævel Asbjørn Sandøy.

Vil du gifte deg?

– Christine, vil du gifte deg med meg, var det store spørsmålet til kjæresten, ledsaget av en ganske så usminket og selvironisk virkelighetsbeskrivelse.

– Jeg vet at jeg kanskje ikke er Guds gave til menneskeheten, men jeg er meg, på godt og vondt. Du vet hvem jeg er. Du vet hva du får. Jeg har ingen hemmeligheter igjen. Ingen flere lik i skapet. Jeg er 42 år. Har levd. Lenge, skriver Sandøy.

Vil være sammen for alltid

Samboerparet opplevde tidligere i sommer å miste barnet sitt. Sorgen og savnet har paret vært åpne om gjennom den tøffe tiden.

– Mange som mister, mister også hverandre. Det er til og med vanlig. Jeg vil ikke miste deg. Jeg vil ikke stå igjen. Sliten, liten, redd og alene. Jeg vil være sammen. Med deg. For alltid, skriver Kokkejævelen, som vil gjenreise ruinene av alt som ble ødelagt.

Har modnet

Til Altaposten sier han at han har tenkt på det en stund.

– Mange kjenner at de mister hverandre i en slik tragedie, men jeg føler at båndene er styrket. Samtidig har jeg personlig modnet og blitt voksen, Dette handler om flere enn meg og oss, blant annet familiene rundt oss. Det er dette jeg vil. Det er på tide at vi gifter oss, sier Asbjørn.

Det ble ja

I den påfølgende bloggen i dag kom gladmeldingen.

– Hun svarte ja! Vi kan nå fortsette denne vandringen vi hadde startet på. Vi skal reise oss og vi skal reise oss sammen, skriver Asbjørn gledesstrålende.

Her kan du lese bloggene med frieri og svar.

Nasjonal interesse

Bloggene til Asbjørn Sandøy har også vekket nasjonal interesse. Fredag morgen blir han å se på det populære TV2-programmet God morgen, Norge – og radioprogrammet Norgesglasset har også vært på tråden.

– Her står man i fred og en slags fordragelighet og hugger ved i et arrangert bilde, så ringer plutselig telefonen. Hei, det er fra God Morgen Norge i TV2!

Fleip og fakta

Han skriver humoristisk om svaret til TV2.

– Om jeg ville være med på fredagssendingen? Nja, svarer jeg litt nølende, er ikke så glad i å stikke meg fram og dessuten spiser vi taco på fredager, så passer litt dårlig. Ikke liker jeg å fly noe særlig heller, får så sinnssykt med luft i magen av trykkabinen. Er det ikke noen andre topp-bloggere dere heller kan spørre?

Før sannheten kommer for dagen:

– Neida, svarte jo selvfølgelig ja, tvert! Dro ikke på det en gang. Dette er jo bare kjempeartig! Eneste betingelsen var at Datter også kunne være med, for det syns hun sikkert hadde vært stas. Og det sa de ja til, forteller Sandøy på bloggen.

Klar i morgen tidlig

Til Altaposten sier han at han kommer på TV2 rundt klokken åtte fredag morgen.

– Jeg vet ikke hvilke dører jeg åpner nå, men jeg har valgt å være åpen om det meste. Det gjelder også nasjonalt, sier Sandøy, like etter at han og datteren sjekket inn på hotell i hovedstaden.

– Da satser jeg på at dere der hjemme i Alta benker dere foran TV-skjermen i morgen tidlig, hilser han.