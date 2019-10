Fremmer i dag forslag om å oppheve sammenslåing

nyheter

Senterpartiet fremmer nemlig i dag forslag i Stortinget om at regjeringen skal legge til rette for at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark skal oppheves. Det samme gjelder for de andre fylkeskommunene hvor det har vært stor motstand mot sammenslåing.

– Jeg forventer at Troms og Finnmark vil søke om å få oppløst det nye fylket om det blir et nytt stortingsflertall om to år, sier stortingsrepresentanten fra Troms. Hun mener det er viktig å holde saken aktuell.

– Det var ikke flertall i fylkestingene for å tvangssammenslå Troms og Finnmark og derfor mener vi det er på sin plass å ta opp denne saken igjen, legger hun til i en pressemelding.

Troms og Finnmark er vedtatt sammenslått fra 1. januar.