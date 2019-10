Etterlyser stjålet Mercedes

nyheter

Stian Heitmann la torsdag kveld ut en etterlysning på en hvit Mercedes på facebook. Bilen er stjålet fra Industrihøyden i Alta.

– Bilen er stjålet og vi kan se på kamera at bilen kjører fra oss og rett til Vianor, forteller Heitmann.

Heitmann er daglig leder i CSP AS som har adresse på Industrihøyden, Thomasbakken.

– Vi har hatt flere tyveri her og det er veldig irriterende, sier han.

Bilen tilhører Kai Ingmar Holmstedt som er ansatte i firmaet.

– Bilen var borte da jeg kom hjem fra jobb i ettermiddag, forteller han.

Han sier også at hans han far har snakket med politiet.

– Bilen er observert i Alta, så vi er ute å ser etter den nå, sier han.

Bilen har registreringsnummer PA20601.