Eggesvik slår alarm om beredskapen

nyheter

Fylkeslege Anne Grethe Olsen har fra før av fått bekymringsmelding fra både legeforeningen og sykepleierforbundet i Finnmark.

Reservefly etter 12 år

Nå har Kjøllefjord-lege og spesialist i allmenmedisin, Jan Eggesvik, sendt sin egen bekymringsmelding. Han har adresse Nittedal, men er fast legevikar på kysten av Finnmark.

Som distriktslege, kommunelege og fastlege i Alta gjennom 30 år har han engasjert seg sterkt for ambulanseberedskapen, senest i forbindelse med operatørbyttet. I perioden 2015-2019 var han kommuneoverlege og fastlege for Nordkyn legetjeneste og er nå fast vikarlege i samme distrikt ved legekontoret i Kjøllefjord.

Eggesviks utfordringer

Nå er det spesielt disse spørsmålene han ønsker svar på:

– Er det slik at de nye flyene krever en tidsforlengelse for klargjøring for oppdrag i forhold til tidligere? Kan dette problemet løses elle vil dette bli en permanent forsinkelse av responstid?

– Det har vært nevnt at nåværende operatør bl.a. har færre reservefly tilgjengelig enn forrige operatør. I tillegg er det fremkommet at reservefly ikke settes inn før etter 12 timer. Er dette korrekt vil resultatet være at antall operative enheter i lengre perioder være færre enn vedtatt.

Fjernet kravliste?

I den offentlige debatten omkring kvalitetsretningslinjer for responstid ved operatørskifte til Babcock kan Eggesvik ikke finne presisering av kravene til responstid i forhold til medisinsk index, som har vært et faglig verktøy for å dele oppdragene i tre hastegraser: Akutt, haster og kan vente.

– Det er uklart for meg hvorfor Helse Nord og Luftambulansen HF har fjernet dette fra kravlisten til ny operatør. Jeg finner dette bekymringsfullt og mangelen fører til at avvik på responstid ikke blir sendt før det er åpenbar fare for liv og helse, påpeker Eggesvik.

Responstid for oppdrag som kan vente fastsettes av sykepleiere ved AMK UNN i samråd med rekvirerende lege.

Systemfeil?

Alle aktører i tjenesten er innforstått med at værbegrensninger og uventede tekniske og flyoperative forhold kan hindre måloppfyllelse av responstidskravene. I lange perioder var hans inntrykk at flertallet av oppdrag ble gjennomført med tilfredsstillende responstid og det var få avviksmeldinger.

– Lokalisering og antall ambulansefly i beredskap er uendret hos den nye operatøren. I tillegg har Kirkenesflyet fått anestesilegeberedskap som vil gi nye muligheter for optimal behandling av akutt syke pasienter i Finnmark. Min bekymring er at selv om alle operative enheter er fastlagt, rapporteres det helt opp til dagens dato at flere ambulansefly er ute av beredskap i kortere og lengre tid. Dette medfører en systemfeil ved at responstiden øker, skriver Eggesvik.

I dag kunne Altaposten fortelle at begge flyene på Altabasen står på bakken.