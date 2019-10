– Lite lodde, bra med torsk

nyheter

Norske og russiske havforskere har registrert lite lodde i Barentshavet i år. Samtidig er det gode torske- og hyseregistreringer, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Tre norske og ett russisk forskningsfartøy har vært på farta i en og en halv måned. I går kom Johan Hjort til kai i Kirkenes.

– Dette har vært et altomfattende økosystemtokt, og nå skal både vi og våre russiske kolleger bearbeide store datamengder, sier havforsker Georg Skaret, som har vært toktleder om bord på «Johan Hjort» på den siste delen av toktet.

Under økosystemtoktet ble det registrert to hovedkonsentrasjoner av lodde, øst for Edgeøya ved Svalbard, den andre helt øst i fiskevernsonen ved Svalbard, og forskerne fant dem på mellom 76 og 78 grader nord.

– Det var først og fremst modnende lodde, det vil si lodde som skal gyte til vinteren. Dessverre registrerte vi svært lite unglodde. Det lover ikke godt for loddebestanden i årene som kommer, sier Skaret til nettsiden.

Forskerne har på den annen side registrert godt med torsk og hyse i Barentshavet.

– Vi fant mindre torsk helt mot nord, noe som trolig skyldes at det var lite lodde i området, mener Skaret.