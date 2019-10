nyheter

UP og Statens Vegvesen har samarbeidet om kontroll av altabilistene.

På Twitter melder Politiet i Finnmark at de har kontrollert til sammen 42 biler – 32 lette og 7 tunge kjøretøyer.

Statens Vegvesen har utstedt gebyr for mangler med dekk samt et forelegg for manglende førerkort under kjøring.