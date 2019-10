Ishavskraft etablerer seg i Oslo

nyheter

1. september ansatte Ishavskraft Geir Dyregrov (64) som ny selger i storkundesegmentet, opplyser ishavskraft i en pressemelding.

Markedssjef for bedriftsmarkedet, Robin Strand, forteller at Ishavskraft er meget glad for å få en senior med lang fartstid fra kraftbransjen på laget.Geir har lang erfaring i kraftbransjen og har nylig tilbakelagt 18 år innen salg og kundeoppfølging for Bergen Energi og Kinect Energi. Dyregrov har tidligere jobbet som teknisk sjef for Oslo kommune.

– Når valget falt på Ishavskraft handlet det om at jeg har samarbeidet med dem siden 2011 om mange felles kunder. Min erfaring fra denne perioden er at dette er et selskap med stor kompetanse, fantastisk service og engasjerte medarbeidere, sier han i pressemeldingen.

Ishavskraft skal ha kontorlokale i Nedre Slottsgate 11, bedre kjent som «Nord-Norges hus». I tillegg er Åsmund Strøm Fredriksen ansatt som ny selger for bedrift med kontorlokale i Alta. Han har tidligere jobbet for Mesta AS og Veidekke Industri AS.