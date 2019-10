nyheter

Ingvild Pharm Bull og dattera kom fra ridetur onsdag ettermiddag da dem møtte denne bølingen med sauer på veien i Saga.

– Dem gikk i feil kjøreretning – men holdt seg godt under fartsgrensa, sier Ingvild.

Hun tror at eieren har fått sauene inn på et jorde, for dem er borte nå.

– Jeg tror det er de samme sauene jeg tidligere har sett på Borras. Det var mange værer i denne flokken, sier hun.

Sauer var ikke de eneste dyrene Ingvild møtte på under dagens ridetur.

– På det vi kaller for traktorveien møtte jeg en elgku. Den sto bare ti meter fra meg, så dukket det opp en årskalv, enda en kalv og til slutt en åttetagget elgokse, forteller hun.

Hun innrømmer at det hele ble litt vel spennende, både for henne og hesten.

– Hesten bare så på dem og ville ikke gå tilbake, sier hun.