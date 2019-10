Foreslår Alta som hovedsete for tingretter

nyheter

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Det er Adresseavisen som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

I Finnmark foreslås det en sammenslåing av Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett til nye Ytre Finnmark tingrett, med avdeling i Vadsø. Her blir Alta foreslått som nytt hovedrettssted. Det betyr at man ønsker å beholde Indre Finnmark tingrett i Tana.

Nord-Troms- og Senja blir under Troms tingrett, med hovedsete i Tromsø.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.