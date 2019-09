«Storstua» på lokale hender – nytt byggetrinn skyter fart

nyheter

Eiendomsutvikler Tore Wæraas synes ikke det minste stresset, til tross for at han er og har vært involvert i ulike prosjekt i Alta til mange hundre millioner kroner over en tiårsperiode. Nå kan kanskje selve kronen i verket stå foran en utvidelse som kan komme tett på 100 millioner kroner. Selv mener han en utvidelse av Kunnskapsparken med tre nye etasjer bygd på toppen av det som tidligere var Postgården, kan realiseres for 80-90 millioner kroner.