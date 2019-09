Kunnskapsparken på lokale hender

nyheter

Eierandelen i Kunnskapsparken overtas nå av de tre øvrige eierne, nemlig Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er på lokale hender.

Det er Siva selv som melder dette på egne nettsider. Statlige SIVA (Selskapet for industrivekst) jobber med tilrettelegging for industriutvikling og fikk inn i det ambisiøse prosjektet til eiendomsutvikler Tore Wæraas.

Kunnskapsparken Alta har blitt et viktig møtested for kompetansebedrifter innenfor et stort spekter, i tillegg til en kulturell vugge med kino, City scene og student-aktiviteter.

Eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg mener det er naturlig at SIVA trekker seg ut.

– Kunnskapsparken Alta er blitt et solid selskap, som ikke lenger har behov for å ha Siva med på laget. Vår jobb er gjort, og vi ønsker de lokale eierne lykke til med å videreutvikle driften av kunnskapsparken, sier Aalberg til nettsidene.

Tore Wæraas er fornøyd med å overta en større andel.

– Vi er svært fornøyde med den kunnskapen og kompetansen Siva har bidratt med inn til Kunnskapsparken Alta. Siva har vært en god medeier og sparringspartner underveis, og vært helt avgjørende for en god drift fra starten, sier Wæraas til nettsiden.