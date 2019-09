Endelig kan hunder hilse igjen

nyheter

– Vi har avlyst rundt 600 arrangementer, og over 15 000 hunder og deres eiere har ikke kunnet delta på aktiviteter de har planlagt lenge, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klubb Torbjørn Brenna i en pressemelding. Etter Mattilsynets justering av råd, vil de fleste aktiviteter fremover gå som planlagt, noen allerede fra helgen av.

Norsk Kennel Klub ønsker å berømme hundeeiere landet over, for å raskt tilpasse seg Mattilsynets råd om å unngå nærkontakt mellom hunder, holde hunden i bånd, og å unngå ansamlinger av hunder.

– Det har vært viktig i en usikker periode at vi har fulgt rådene som ansvarlig myndighet Mattilsynet har gitt. Vi opplever at både våre medlemmer og andre hundeeiere i stor grad har fulgt rådene, sier NKK-veterinær Maria Kjeldaas Johannessen. Hun har vært i dialog med mange bekymrede hundeeiere de siste ukene, og får også fredag henvendelser fra mennesker som er usikre på om det nå er trygt å gå tilbake til normal aktivitet.

Hundeeiere bekymret

– Mange hundeeiere er bekymret fordi myndighetene ikke har konkludert på sykdomsårsak, men det er ingen grunn til å være skeptiske til at Mattilsynet nå har sluppet opp på sine restriksjoner, sier Kjeldaas Johannessen. Hun understreker at Mattilsynet aldri gambler med dyrehelsen, og at de fleste smittsomme sykdommer nå er utelukket i undersøkelsene av sykdomsårsak.

– Rådene om å unngå kontakt mellom hunder har vært fastholdt så lenge fordi det er best å være på den sikre siden. Nå anbefaler vi hundeeiere til å gå på tur og lufte hunden, la den snuse og kose seg og utøve sin naturlige adferd, sier NKK-veterinæren. Hun understreker samtidig at det på generell basis er lurt å unngå at den spiser på ting den finner ute, spesielt avføring og biologisk materiale.

Stort og profesjonelt apparat

Norsk Kennel Klub understreker at et stort apparat har vært i sving de siste ukene, og ønsker å rette en særskilt takk til alle involverte i Mattilsynet, Veterinærinstituttet og på NMBU Veterinærhøgskolen for innsatsen de har lagt ned – nær døgnet rundt – for å finne årsakssammenhenger og for at hunder og eiere skal være trygge.

– Det har vært både ros og ris til både oss og myndighetenes håndtering av saken i denne perioden, sier administrerende direktør Brenna.