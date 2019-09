– Her har hjertet en god plass

nyheter

– Man merker det først og fremst på stemningen, sier Marianne Kleimann Sevåg, daglig leder og pedagog i Langfjord Steinerbarnehage, når hun skal forsøke å forklare forskjellen på en steinerbarnehage og en ordinær barnehage.

– Ungene lærer, uten å bli belært. Ved å gjøre ordentlige og viktige ting, sier hun.

Hun mener barna lærer masse uten en mengde tilrettelagte pedagogiske aktiviteter.

– Vi legger mer vekt på lek, på kreativitet, på natur, på det ekte, det kunstneriske og det skal være vakkert. Barna er med og gjør ting sammen. Det er en veldig sosial og kreativ pedagogikk.

– Her har hjertet har en god plass, sier hun.

Den nye Steinerbarnehagen i Langfjord har åpnet i de samme lokalene som de gamle kommunale barnehagen hadde tilhold i fram til den ble stengt i 2012/13. Nå har næringssamvirket i Langfjord tatt over bruken av huset og sluppet Steinerbarnehagen til i lokalene.

– Det er veldig, veldig viktig å ha en barnehage i bygda, ikke minst for foreldrene som synes det er godt å ha en barnehage i bygda, sier hun.

– En barnehage er litt mer en bare en barnehage. Det er et møtested og et samlingsted i bygda og viktig for det kulturelle og samholdet i bygda. En bygd uten slike møtesteder, mangler noe av limet i samfunnet.

Foreldrene i Langsfjord ønsket en steinerbarnehage, det er også det som Mariannes hjerte nærmest.

Marianne mener også det er viktig for de unge familiene å ha et møtested.

– Det er en fantastisk bygd, og mange av de som har vokst opp her, vil gjerne tilbake for å etablere seg her.

– De må jo ha noe å flytte hjem til, ellers er det ikke noe for de unge å flytte hjem.

Barnehagen åpnet i begynnelsen av september og til nå er det åtte barn som skal ha hverdagene sine her. Skal vi tro på ryktene vil antall barn øke.

– Langfjorden er i vekst, fastslår Marianne.

– Det er godt å ha et tilbud i den bygda vi bor i, sier Synne Larsen, som sammen med Andreas Tømmervik har sønnen Lars Edvard på ti måneder.

Synne jobber som barnevernsleder i Loppa kommune og har arbeidssted i Øksfjord. Lars Edvard har akkurat startet i den nye steinerbarnehagen.

– Det sparer oss for mye bryderi. Det er fint å slippe å kjøre til Burfjord før jeg kjører til jobb, sier hun.

– Det betyr også at vi får mer tid til hverandre i hverdagen, både på morgenen og om ettermiddagen.

Hun synes det er fint at sønnen får bli kjent med ungene og den bygda han bor i og skryter av foreldrene som har stått på og virkelig tatt tak for at barnehagen skulle bli en realitet.

– Det har vært en lang prosess. Barnehagen har ikke stort budsjett, så det har vært mye dugnad, sier hun.

Pappa Andreas har i tillegg jobbet mange timer med søknader og godkjenninger for å dra det hele i land.

– Barnehagen bringer bygda og oss som er i samme alder sammen, sier Andreas, som kom til Langfjord i 2013.

Nå drømmer han og jobber for å realisere en grillstue ved barnehagen.

– Jeg tror det kan bli en fin plass for familiene i Langfjord å legge søndagsturene til.

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen sto for den høytidelige åpningen av barnehagen. I sin tale trakk hun blant annet frem hvor viktig det er for kommunen og ha levende distrikter og omegn. Selv om det mange ganger kan virke som både politikere og administrasjon ikke husker på det.

– Denne barnehagen er et tydelig tegn på at dette er et levende distrikt, sa Pedersen.

– Det nytter å stå på, dere har hatt trua, dere har ildsjeler og vet at det kommer ingenting gratis, dere vet at man må stille opp og jobbe for det man ønsker. Jeg er stolt av å være en del av denne kommunen.

– I en steinerbarnehage får barn være barn. Jeg håper det er tilfelle i alle barnehager, sier Pedersen.

Hun la også vekt på hvor viktig de første årene i barnas liv er og inntrykkene som mottas tidlig i livet er de som trenger dypest.

– Fundamentet legges hjemme, men for noen er barnehagen dem mest stabile livsarenaen i noen viktige oppvekstår, sa hun.

Det ligger mye arbeid og flerfoldige dugnadstimer bak før vi i dag kan være med på åpningen av den nye steinerbarnehagen i Langfjord.

– Vi skjønte tidlig at vi måtte ha kommunen med på laget og vi har kommet til kommunen med løsninger på hvordan vi vil ha det, det elsker politikerne, sier Arne Karlstrøm.

– Det er mye lettere for politikerne å finne penger enn løsninger, sier han.

Han overrakte også 5000 kroner i gave fra vannlaget i Langfjord og kom med en klar oppfordring til de unge i bygda.

– Her er plass til flere unger, så det er bare å hygge dere, oppfordret han.

Damene i Norske Kvinners Sanitetsforening kom heller ikke tomhendt til åpninga. 5000 kroner og en hjemmesnekret dukkeseng med tilhørende tekstiler falt godt i smak hos de minste.