Rederiet ønsker å overta vaktholdet

nyheter

Det russiske rederiet som eier tråleren som brant og kantret i Tromsø, har signalisert at de ønsker å ta over vaktholdet rundt havaristen, ifølge NRK.

Tolv til legevakten etter brann i russisk tråler i Tromsø En russisk tråler som ligger til kai Tromsø, begynte å brenne tirsdag formiddag. Tolv av mannskapet er sendt til legevakt for sjekk av mulige røykskader.

Det er innsatsleder Kaj Christiansen i Tromsø brann og redning, som opplyser dette til kanalen.

Innsatslederen sier det er forsikringsselskapet til rederiet Murmansk Trawl Fleet som har signalisert at de ønsker å overta vaktholdet.

Ifølge NRK holder to personer vakt ved tråleren døgnet rundt for å passe på at det ikke lekker olje fra det havarerte skipet.

Den russiske tråleren Naezdnik begynte å brenne onsdag. Like før klokka 9.15 torsdag morgen tippet tråleren over til siden, og store deler av skipet ble liggende under vann. Da hadde skipet stått i brann i nesten et døgn med en voldsom røykutvikling.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø har sagt at han tror det vil ta lang tid å heve tråleren.

Kystverket satte fredag ut et mer omfattende lensesystem i Tromsø havn for å sikre mot eventuell lekkasje. Om bord i det havarerte skipet er det 200.000 liter marin diesel og 2.700 liter ammoniakk i en tank. (©NTB)