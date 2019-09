Sykkelstativ er på plass

nyheter

Etter kritikken fra kommunen på manglende sykkelparkering utenfor sin butikk, heftet ikke Rema 1000 i Bossekop å rette opp på problemet.

Sjekket butikkenes sykkelparkeringer: – Et sorgens kapittel Hvilke butikker er flinkest til å ta imot syklistene, og hvem har forbedringspotensiale? Alta kommune sjekket nettopp det.

– Nå er sykkelstativ på plass med eget område for sykkelparkering. Vi ser samtidig på nye løsninger slik at et permanent tilbud med god tyverisikring er på plass til våren, sier kjøpmann Pål Karlsen Haugsnes fredags morgen.

Takknemlig

Butikken ønsker samtidig å takke kommunen:

– Vi ønsker å takke Alta kommune og folkehelsekoordinatoren for å gjøre oss oppmerksom på vår manglende sykkelparkering. Dette er for dårlig av oss, sier Karlsen Haugsnes.