Eldre vil og bør bidra

Ellinor Isaksen og Arnfinn Sarilla i eldrerådet i Alta kommune, påpeker at folk over 65 år slettes ikke skal avfeies som en ressurs i samfunnet. – Eldre generelt blir bare friskere og friskere, og vi har masse kompetanse og restarbeidskraft og by på om noen er interesserte, sier henholdsvis leder i eldrerådet Arnfinn Sarilla og nestleder Ellinor Isaksen.