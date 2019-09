Telenor: – Vi skal gi deg noe som er bedre

nyheter

I vinter meldte Telenor at de skal fase ut det gamle fasttelefonnettet i kobber i løpet av de neste fire årene. På enkelte steder kan det for øyeblikket være få andre alternativer, men dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen sier at de ikke uten videre vil kutte linja uten at kundene har et alternativ.