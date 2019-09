Sjekket butikkenes sykkelparkeringer: – Et sorgens kapittel

nyheter

Sjekken ble gjort som et ledd i Mobilitetsuken 2019, og tok i første runde for seg byens dagligvarebutikker. Se resultatet i tabellen nederst.

– Noen hadde hintet til oss, etter å ha pratet med kolonialbutikker. En dame hadde vært på en butikk der sykkelparkeringen sto i en av de oppmalte lukene, hvor som oftest biler står i veien. Hun spurte pent om det kunne settes reklameskilt der som en slags sperring, det var tydeligvis ikke mulig, sier folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik.

Overraskende dårlig

Det viste seg at den butikken ikke var alene om det, både på Coop Extra på Kronstad og Midtbakken, og Kiwi på Elvebakken, har ikke sykkelstativet et eget avsatt areal.

– Du kan ikke bare si "Vi har et sykkelstativ" når det ikke er funksjonelt, sier Abrahamsen Wik.

Wik forteller at det sto overraskende dårlig til med sykkelparkeringene i byen, der verstingen Rema 1000 ble kalt "et sorgens kapittel".

– Da vi dro rundt og fant ut at det var flere som ikke hadde stativ i det hele tatt, da ble vi veldig skuffet. Det er jo faktisk et krav også.

Abrahamsen Wik mener næringslivet har en jobb å gjøre med tanke på sykkelparkeringer.

– Man må ha tilrettelegging for at folk skal begynne å velge sykkel, og da må det være tilrettelagt for hvor folk skal parkere. Der må næringslivet også gjøre sin innsats.

Etter hvert blir det kanskje undersøkelsesrunder på flere av byens offentlige bygg, i tillegg til en ny sjekk av butikkene.

– Vi får se om dette er starten på noe, kanskje vi burde sjekke flere butikker, kjøpesentre og ikke minst kommunens egne avdelinger. Det er sikkert noe å ta tak i her også, sier Abrahamsen Wik.

Slik gikk det for butikkene: