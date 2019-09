Helsekomiteen: – Hva skal til for at flere skal kunne føde i Alta?

nyheter

Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte tirsdag og onsdag Alta, før de hastet videre til Hammerfest for å få vite mer om planene for Nye Hammerfest sykehus. I Alta inngikk også en befaring på Klinikk Alta. Her var det knyttet stor interesse rundt det faktum at tre av fire fødende i Alta-regionen må til Hammerfest for å føde.