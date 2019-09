Dette er «regjeringserklæringen» til de rød-gule-grønne

nyheter

I den nye samarbeidsplattformen fortsetter Monica Nielsen som ordfører, og får med seg Jan Martin Rishaug som varaorfører. Altaposten er kjent med at enten Tommy Berg eller Anita Håkegård Pedersen fra SV blir ny "finansminister" etter Ole Steinar Østlyngen, som har hatt posisjonen de siste fire år. Kristin Jensen fortsetter som leder av hovedutvalget for helse og sosial. Senterpartiet har ikke avgjort hvem som skal lede hovedutvalget for næring, drift og miljø, men partiet har fått denne posisjonen. Det er heller ikke avklart hvem som blir ny leder av administrasjonsutvalget, men Ap skal ha posten. Det knytter seg også stor interesse i hvem som blir å utgjøre formannskapsgruppen til ordfører-blokken.