– En dag med tårer og klump i halsen

I mars kunne Altaposten fortelle om hundekjører Jan Kåre Heiberg som kjørte 570 kilometer over Finnmarksvidda for kreftforskning. Det gjorde han etter at kona og handler Marthe Vildåsen ble rammet av livmorhalskreft. Støtten til parets innsamlingsaksjon var enorm og endte opp med 334.553 kroner til forskningen.

– I dag har vi overrekt pengene som ble samlet inn under Finnmarksløpet til Kristina Lindemanns forskningsprosjekt i samarbeid med Psykologisk Insistutt v/Stein Andersen. Endelig er pengene på vei dit vi ønsker. En fin dag med litt tårer og en del klump i halsen, skriver Jan Kåre på sin Facebook-profil.

Utlevering foregikk spå Kunnskapsdag for gynekologiskkreft rammede, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Seminaret var åpent og ble arrangert i Tromsø.

– Veldig fint seminar med Gynkreftforeningen og en ære å være innvitert hit for å dele ut disse pengene, skriver Heiberg.