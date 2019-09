Tommy Berg kan bli «finansminister»

nyheter

Det er klart for fire år med et rød-gult-grønt styre i Alta, etter at partiene nå er ferdigforhandlet. Det foreligger en framforhandlet forhandlingsprotokoll som alle fire parti, Ap, SV, KrF og Senterpartiet, har signert. Posisjonene i ordfører-koalisjonen synes også rimelig klar. Den store overraskelsen er at Tommy Berg ser ut til å bli ny «finansminister» etter Arbeiderpartiets Ole Steinar Østlyngen.