Kokevarsel fram til fredag

nyheter

– Det har gått radig unna, én time etter at vi meldte det er det sannsynligvis reparert, sier fagansvarlig for vann i Alta kommune, Tommy Johansen som var på plass i Tollevika.

Under graving av vann kloakk til boligene i området gikk det hull en vannledning, etter at en gravemaskin kom borti. Resultatet ble at kommunen stengte vannet til hele Tollevika.

Kokevarsel

Vannledningen er nå reparert, og vannet vil bli satt på igjen, men det vil være en forebyggende kokevarsel.

– Det er i tilfelle det har kommet noe rusk inn på ledningsnettet. Vi skal ta vannprøver som vi håper å få svar på innen fredag. Er alt bra vil vi friskmelde vannet da. Vi sender ut tekstmeldinger slik vi har gjort i forkant, om at vi enten fortsetter kokevarselet eller friskmelder vannet, sier Johansen.