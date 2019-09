Klar for å bygge «ny» skole og hall i Bossekop

nyheter

Dette er klart etter at partiene nå er ferdigforhandlet, og at det foreligger en framforhandlet forhandlingsprotokoll som alle fire parti har signert. Det er imidlertid punkter i «regjeringserklæringen» hvor det er gitt åpning for at enkeltparti kan søke flertall på tvers av plattformen, og at parti som har reservert seg i andre saker, kan synliggjøre sine primærstandpunkter, men er forpliktet til å stemme for punktet i "regjeringserklæringen" når det kommer til votering.