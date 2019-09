Innkaller til hastemøte

nyheter

Fylkeslegen i Finnmark og Troms har innkalt Helse Nord til hastemøte om luftambulansesaken etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening.

Fylkeslegen for Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen, bekrefter overfor Dagens Medisin at hun innkaller til et hastemøte med Helse Nord i neste uke angående luftambulanseflyene.

– Oppstartsproblemene kan ikke vare i lang tid. Vi intensiverer nå den tilsynsmessige oppfølgingen av Helse Nord i denne saken.

Flere ambulansefly har vært ute av drift i kortere eller lengre tid, etter byttet av leverandør. Årsakene er tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Finnmark legeforening har sendt en bekymringsmelding til Luftambulansetjenesten HF. Der blir flere problemer i forbindelse med leverandørbyttet i luftambulansetjenesten adressert.

– Det er helt nødvendig, for befolkningens sikkerhet, at ambulanseflytjenesten har god beredskap og er stabil, skriver Finnmark legeforening i sin bekymringsmelding.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

– Aller først er det viktig å understreke at planene for overgangsperioden fungerte og at pasienter har blitt fraktet dit de skal. Men vi erkjenner at det har vært en spesielt krevende periode, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, til Dagens Medisin.

Helse Nord opplyser at de grunnet styremøte ikke er tilgjengelig for å kommentere.