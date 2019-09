Dette sykehuset har dobbelt så mange sengeplasser, men koster milliarden mindre enn nytt sykehus i Hammerfest

nyheter

Har tatt høyde for at sykehuset kan koste 2.6 milliard kroner Helse Nord bekrefter at det er satt av 262 millioner kroner i usikkerhetsreserve for Nye Hammerfest sykehus.

Finnmarkssykehuset mener plassutnyttelsen ved Nye Hammerfest sykehus (NHS) er i toppsjiktet, men en sammenligning av ulike parametre ved Nye Hammerfest sykehus versus LHL-sykehuset på Gardermoen viser store forskjeller. Christian Brødreskift, prosjektleder i Sykehusbygg HF og en av prosjektlederne for Nye Hammerfest sykehus, er ikke med på at man får lite igjen for pengene i Hammerfest.

– Det er meget vanskelig å sammenligne så vidt forskjellige prosjekter. Kvadratmeterpris gjenspeiler ikke funksjonene i bygget, samt brutto- og nettofaktorer. LHL er et kommersielt sykehus som jeg ikke har tilstrekkelig kunnskap om for å uttale meg, sier Brødreskift.

Han avviser imidlertid at sykehuset i Hammerfest, om det blir realisert etter forprosjektet, vil bli spesielt dyrt.

– Prisen er nøktern og på samme nivå som for Klinikk Alta, fastholder prosjektlederen.

– Jeg ser at den reelle prisen har vært underkommunisert Styrelederen i Finnmarkssykehuset avviser at prisen for Hammerfest sykehus blir dyrere enn forutsatt.

– Må sees i sammenheng med Alta-planene Alta-ordfører advarer styret i Finnmarkssykehuset mot å la det gå prestisje i planene om Nye Hammerfest sykehus.

Helsekomiteen kommer

Reaksjonene hos lokale politikere har vært sterke etter at Altaposten skrev at den reelle prisen på sykehuset er 400 millioner høyere enn det Finnmarkssykehuset selv kommuniserte ut for under ett år tilbake. Da er ikke en usikkerhetsbevilgning på 262 millioner kroner på Helse Nord-budsjettet tatt inn i sluttprisen. Det betyr at Helse Nord har tatt høyde for at NHS kan få en sluttsum på nær 2,6 milliarder.

Samtidig som Stortingets helsekomite kommer på besøk til Alta, kan sammenligningen presse fram nye spørsmål om prosjektet. Det nye LHL-sykehuset på Gardermoen, som tar pasienter fra hele landet, ble åpnet i 2018. Det har 237 sengeplasser mot rundt 89 sykehussenger for Nye Hammerfest sykehus. Der sykehuset med 237 sengeplasser kostet eierne 1,4 milliarder, er anslaget for Nye Hammerfest sykehus 2,32 milliarder kroner, og da for en kapasitet målt i antall senger på under 100.

Venter på behandlingen

Styremedlem Silje Ingebrigtsen i Finnmarkssykehuset ønsker ikke å kommentere den ekstreme forskjellen i hva eierne får igjen for pengene.

– Vi skal styrebehandle forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus kommende torsdag. Jeg verken kan eller ønsker å kommentere saken før styremøtet, sier Ingebrigtsen, som til daglig er kvalitetskontroller i Alta Kraftlag.

Prisen økes

Utbyggingsplanene for Nye Hammerfest sykehus ble lansert for omlag 10 år siden. Da ble prisen sagt å være 1,3 milliarder kroner, men er gradvis justert opp. Da helseminister Bent Høie høsten 2018 tok turen til Hammerfest for å spre det glade budskap om at at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 hadde godkjent bygging av Nye Hammerfest sykehus, skulle prisen være 1,95 milliarder. På hjemmesiden til Finnmarkssykehuset fikk Høie både direktøren og helseforetakets jubel. Nå ett år senere er prisen skutt i været til 2,32 milliarder kroner og forklares med prisstigning. I tillegg står Helse Nord klar med 262 millioner kroner dersom prognosen sprekker.

Ble trøbbel i Kirkenes

Det er ikke kun sykehus i Hammerfest som bygges dyrt av foretaket. Nylig sto Nye Kirkenes sykehus klart til bruk, rundt 1,5 år etter at det skulle stått ferdig og flere hundre millioner dyrere enn antatt. Store deler av bygget ble delprodusert i Tyskland av den tyske entreprenøren. Den norske entreprenøren, som var inne på en delt entreprise, er slått konkurs. Tabbene i prosjektet er mange, både når det gjelder eleketriskinstastallasjon og andre forhold. Blant annet ble membran i bad og vårtrom uteglemt og måtte på plass etter at bygget skulle stått ferdig.

– Prislappen er hinsides

Pengebruken skaper frykt for at det blir vanskelig å utvikle helsetilbudet i tråd med behovet i Alta. Det nye sykehuset i Hammerfest, som blir bygd dersom styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord gir klarsignal, får Alta-politikerne til å reagere. Alta Frp har kalt sykehusplanene en samfunnsøkonomisk skandale. Alta-ordfører Monica Nielsen krever investeringsbeslutningen utsatt på grunn av at Finnmarkssykehuset ikke er i nærheten av å oppfylle resultatkravene som vil gi bærekraft i økonomien. Det får full støtte hos Venstres Trine Noodt.

– Prislappen er hinsides det vi kan akseptere. Byggeplanene kan ikke få grønt lys for realisering før utredningen foreligger om hvilke tjenester Klinikk Alta skal styrkes med. Alle må forstå at dimensjoneringen av Hammerfest sykehus må vente til vi vet hvilken kapasitet og tjenester det er behov for ved sykehuset i Hammerfest, sier Noodt og legger til:

– Jeg vil be styret være ansvarlig ved å avvente resultatet av utredningen om Finnmarkssykehuset skal legges inn under UNN. Det vil blant annet avgjøre om pasienter fra Alta skal bruke UNN for de tjenester som ikke kan leveres lokalt, noe som vil redusere kapasitetsbehovet i Hammerfest.

Hammerfest vs LHL

I 2018 åpnet et topp moderne sykehus på Gardermoen. LHL-sykehuset har et svært bredt sprekter av spesialiteter. I tillegg opptreningsavdeling med eget svømmebasseng. Totale antall sengeplasser er 237. Antall rom er 1749. Det har eierne fått for 1,4 milliarder kroner.

Bygningsvolumet er på 28.500 m2 og inneholder et midtbygg med atrium, og fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen er det 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser tilgjengelig i bygget. Foruten de arealene som kreves både før og etter behandling finnes det terapirom, opptreningsfasiliteter, SPA- og bassengtilbud, kjøkken og restaurant.

Nye Hammerfest sykehus er ifølge forprosjektet på 33.164 m2. Det er inkludert areal til Hammerfest kommune og UiT som de betaler nær 400 millioner kroner for. Nettokostnad for Finnmarkssykehuset er på 3,32 milliarder. Det er nær én milliard kroner mer enn det LHL-sykehuset på Gardermoen kostet. Det selv om LHL-sykehuset er dobbelt så stort i antall sengeplasser.

LHL-sykehuset Gardermoen ble kåret til Årets Bygg 2018 av byggebransjen.

LHL-sykehuset

Sted: Gardermoen

Prosjekttype: Sykehus

Bruttoareal: 28.500 kvadratmeter

Byggherre: Gardermoen Campus Utvikling (Hemfosa/Aspelin Ramm)

Kostnadsramme: 1,4 milliarder kroner

Totalentreprenør: HENT

Antall rom: 1749

Ordinære sengeplasser: 237

Andre rom: 13 operasjonsstuer, 35 polikliniske behandlingsrom.

Annet: Svømmebasseng, lokaler for opptrening, SPA, kjørkken og restaurant.

Nye Hammerfest sykehus