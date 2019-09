Det skal ikke stå på størrelsen

nyheter

Thomassen jobber hos Altas eldste dekkforhandler, Stål og Gummi AS, og han snakker selvfølgelig om dekk. Store dekk. Dimensjonen på dekket som er inne til reparasjon er 35/65/33. Når vi hører prisen skjønner vi at dekk av denne dimensjoner repareres i stedet for å bli erstattet med et nytt.

– Prisen ligger mellom 79.000 – 100.000 kroner, så det lønner seg absolutt å reparere. Det er jo bra, for da har jo vi jobb.

– Vi er blant de eneste i nord som kan gjøre dette, sier Thomassen.

– Det er svære greier. Jeg kan stå inni dekket å jobbe hvis jeg vil.