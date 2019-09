DNB taper en milliard på Thomas Cook-konkursen

nyheter

DNB har vært sentral i refinansieringen av den konkursrammede reiselivsgiganten Thomas Cook, skriver Finansavisen. Nå melder banken om tap på 1 milliard kroner.

I en børsmelding fra DNB tirsdag skriver banken at den «som følge av senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement forventer DNB å foreta en tapsavsetning på om lag NOK 1.000 millioner vedrørende dette i tredje kvartal».

Tross en rekke forsøk har ikke Finansavisen fått noen utdypende kommentar fra banken. Avisa skriver at tapet peker mot konkursen i det britiske reiselivsselskapet Thomas Cook. DNB har i flere år hatt en nøkkelrolle med å refinansiere selskapet, og i 2017 fikk Thomas Cook en lånekreditt på inntil 10 milliarder kroner.

Lånene skulle forfalle i 2022.

– Kan ikke si noe

– Vi har ikke mulighet til å kommentere noen kundeforhold. Vi har bare en plikt til å rapportere om den type ting i regnskapet, men kan dessverre ikke si noe mer om kunde eller bransje, uttalte kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB til E24 etter at børsmeldingen ble sendt ut tirsdag.

Fram til mars i år hadde Thomas Cook bare benyttet om lag 2,4 milliarder av kreditten, men etter en finansielt tøff vinter trakk selskapet ytterligere 6,6 milliarder kroner på kreditten, noe som ga selskapet en gjeld på 9 milliarder kroner. DNB var ikke alene om å gi kreditten, minst 17 internasjonale banker var med på lånene som var organisert som syndikater.

Thomas Cook hadde også to andre lån på til sammen 1,1 milliarder euro. Dermed hadde selskapet en gjeld opp mot 20 milliarder kroner da konkursen var et faktum.

Aksjekursen falt

Analytiker Johan Ström i Carnegie forklarer i Finansavisen at et eventuelt tap på 1 milliard for DNB i Thomas Cook ikke er så veldig mye. Banken som i fjor hadde et resultat på 29 milliarder kroner før skatt, har totale utlån på 2.300 milliarder.

– En konkurs i Thomas Cook betyr ikke nødvendigvis at alt er tapt, sier Ström.

DNBs aksjekurs hadde falt med 3,44 prosent da Oslo Børs stengte tirsdag.

(©NTB)