UP hadde kontroll langs E6 i Alta tirsdag. Her ble det utstedt hele syv forenklede forelegg for høy hastighet. Bilisten med høyest fart ble målt til 63 kilometerer i timen i 50-sonen.

– Fire forenklede forelegg ble utstedt for bruk av mobiltelefon under kjøring, melder politiet.